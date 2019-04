La estremecedora pregunta de Madeleine McCann a sus padres antes de desaparecer

La pareja inglesa se encontraba de vacaciones con sus dos hijos en el balneario de Praia da Luz, Portugal.

“Mamá, ¿por qué no viniste cuando llorábamos anoche?“. Esa pregunta dejó paralizados a Kate y Gerry McCann el 3 de mayo del 2007. Los padres no sabían que la impulsó en hacer esa pregunta. ¿Tuvieron alguna pesadilla? ¿Alguno se sintió mal? O bien, ¿se dieron cuenta que ellos no estaban?. Luego una horas después la pequeña Madeleine desaparecía sin dejar rastro.

Hoy en día el caso ha tomado mayor fuerza por la serie documental exhibida por Netflix.