Torturan y rapan la cabeza de mujer por negarse a bailar para su marido y sus amigos

De acuerdo a información entregada por la BBC y publicada por La Tercera, la mujer paquistaní Asma Aziz, publicó un video en redes sociales, para denunciar lo que le ocurrió.

La paquistaní z aparece con la cabeza rapada, con múltiples moratones y asegura que su marido la había torturado por negarse a bailar para él y sus amigos.

Si bien su marido, Mian Faisal, lo negó, él y un empleado doméstico están bajo custodia policial. Este caso ha generado gran conmoción y preocupación en Pakistán y llevó a que algunos grupos urgieran a las autoridades a tomar medidas.

“Observamos con preocupación el alarmante aumento de casos de violencia contra mujeres. Se necesita un cambio sistémico para proteger a las mujeres. Las acciones no pueden ser tomadas caso por caso“, señaló Amnistía Internacional.

De acuerdo a lo indicado en el video publicado el pasado 26 de marzo, Aziz, visiblemente aseguró que dos días antes fue torturada después de negarse a bailar frente a los amigos de su esposo que estaban en su casa.

“Me quitó la ropa frente a los empleados. Ellos me sujetaron mientras me rapó el pelo y lo quemó. Mi ropa tenía sangre. Me ataron a una tubería y me colgaron del ventilador”, manifestó.

Si bien denunció este hecho ante la policía, las autoridades retrasaron el procedimiento -un extremo que los agentes niegan-, explicando que tras su visita un equipo policial fue a su vivienda pero estaba cerrada y los trabajadores del edificio les impidieron entrar a las instalaciones.

La policía solo actuó después de que el video llamara la atención del viceministro del Interior, Sheheryar Afridi, que ordenó a los agentes registrar la denuncia.

Además, en el informe médico se indicaba que la mujer presentaba múltiples hematomas e inflamaciones, en los brazos, sus mejillas y alrededor de su ojo izquierdo.

Los abogados de Aziz pidieron que el caso fuera revisado bajo la ley antiterrorista, más estricta que el procedimiento criminal habitual.

Took notice and chkd – my office was informed by SHO PS Kahna Lahore: Police has registered FIR and arrested both accused & booked under sections 337-v and 506. Medical report of the woman is awaited. One of the arrested is Faisal her husband pic.twitter.com/M3yMN4wlUU

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) 27 de marzo de 2019