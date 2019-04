Liberan a la turista estadounidense que había sido secuestrada en Uganda

La turista estadounidense y un guía secuestrados la semana pasada en un parque natural de Uganda fueron liberados, anunció este domingo la policía.

“Las víctimas del secuestro de la semana pasada fueron recuperadas” dijo la portavoz Olly Namaye, mientras que el gerente de la empresa de turismo señaló que se había pagado un rescate.

El martes cuatro secuestradores interceptaron a un grupo de turistas en el Parque Nacional Queen Elizabeth y raptaron a Kimberly Endicott y su guía Jean-Paul, pero dejaron a otros dos turistas, a quienes la policía describió como una “pareja de ancianos”.

La policía había dicho que los secuestradores habían usado el teléfono móvil de Endicott para exigir un rescate de medio millon de dólares.

Mike Walker, gerente de Wild Frontiers Safaris, la compañía con la que viajaba la estadounidense, dijo el domingo a la AFP via mensaje de texto que turista y guía estaban “a salvo. El rescate se pagó”, , agregó sin precisar el monto.

Por su parte el portavoz del gobierno, Ofwono Opondo, escribió en Twitter que la turista y su guía fueron hallados “por las fuerzas de seguridad de Uganda en la República Democrática del Congo”.

El Parque Nacional Queen Elizabeth, una de las reservas de vida silvestre más visitadas de Uganda y se extiende a lo largo de la frontera con la convulsionada República Democrática del Congo.

