Chile se unirá junto a otros países para reunir 10 mil millones de dólares para Venezuela

Veinte países, entre ellos Chile y Estados Unidos, están impulsando la creación de un fondo de 10 mil millones de dólares para Venezuela. El dinero, según informó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín será puesto a disposición del eventual nuevo gobierno de ese país.

El senador de la UDI y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, defendió la iniciativa, indicando que Chile siempre va a estar preparado para ayudar. El parlamentario agregó que todos los chilenos deberían respaldar esta determinación.

Por su parte, el diputado socialista, Manuel Monsalve, criticó la iniciativa y señaló que el Gobierno debe dar explicaciones, porque se recorta el presupuesto para iniciativas sociales, pero estos están disponibles para Venezuela.

“A los chilenos les dicen que no hay recursos, que es necesario hacer ajustes, recortes presupuestarios, que no hay recursos para mantener la gratuidad en la Educación Superior a 27 mil jóvenes, pero para colocar recursos en Venezuela, para gastar recursos en Venezuela no hay problema”, agregó el diputado.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también se sumó a las críticas y señaló que si Chile desea ayudar a Venezuela, podría hacerlo presionando a Estados Unidos e Inglaterra, para que devuelvan los más de 70 mil millones de dólares que tienen retenidos a los venezolanos.

“En Chile faltan muchos recursos para muchas políticas que están desfinanciadas”, añadió Jadue.

Además de Chile y Estados Unidos, países como Alemania, Argentina, Colombia, Ecuador, España, Francia y Reino Unido también se sumaron a esta iniciativa

