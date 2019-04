Incendio se registra en la catedral de Notre Dame

Un incendio estaba en curso el lunes en la tarde en la emblemática catedral de Notre Dame de París, “potencialmente relacionado” a los trabajos de renovación de la edificación, informaron los bomberos.

El fuego empezó en la parte superior de la catedral, indicaron los bomberos. Según el portavoz de Notre Dame, el incendio se habría declarado a alrededor de las 16H50 GMT (18:50 hora local).

Según un periodista de la AFP, inmensas llamas estaban devorando parte del techo del edificio, emitiendo un espeso humo amarillento que se propagaba a varios kilómetros a la ronda.

La catedral de Notre Dame, con alrededor de 13 millones de visitantes al año, es el monumento histórico más frecuentado de Europa.

