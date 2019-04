Fallece el expresidente peruano Alan García luego de dispararse cuando iba a ser detenido

El expresidente peruano Alan García falleció este miércoles luego de dispararse con un arma de fuego a la altura de la cabeza, cuando la policía fue a buscarlo su casa para detenerlo de forma preliminar por el caso Odebrecht.

Al encontrarlo herido, el exmandatario fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima, en donde fue operado de urgencia por la herida.

“Esta mañana ha sucedido este lamentable accidente: el presidente tomó la decisión de dispararse”, dijo a periodistas su abogado Erasmo Reyna en la puerta del hospital.

La noticia fue confirmada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien escribió en Twitter: “Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”.

Un día antes, García fue entrevistado por el medio RPP, en donde dijo: “Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte y creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú, son un hombre de casi 70 años (…) y si ahora hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata, pues pasaré ese trago amargo”.

“Con especulaciones no se priva a personas de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente”, agregó.

Otra de sus últimas declaraciones fue un tuit que publicó en el que escribió: “Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado”.

La orden de detención se dio en el marco de una investigación a García por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada.

La investigación de Odebrecht es por supuestos sobornos para adjudicarse un contrato para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima durante su segundo gobierno (2006-2011).