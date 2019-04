Presidente Piñera lamenta el fallecimiento de Alan García: "Que Dios acoja su alma"

El Presidente Sebastián Piñera lamentó la muerte del exmandatario peruano Alan García, luego de que este se disparara en la cabeza para evitar se detenido por funcionarios policiales por la investigación del caso Odebrecht.

“Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia”, escribió el mandatario chileno en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la vocera de Gobierno, la ministra Cecilia Pérez, dijo que “como Gobierno lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García en circunstancias realmente tremendas, enviamos todas nuestras condolencias a la familia”.

“Independiente de lo que hayan sido sus circunstancias personales, creemos que lo importante es el apoyo a su familia porque las circunstancias son trágicas y muy fuertes”, agregó Pérez.