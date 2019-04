FOTOS | Ejército indio asegura haber descubierto huellas del "Hombre de las nieves"

El “Yeti”, o el “Abominable Hombre de las Nieves” ha sido buscado durante siglos por los humanos.

Este martes, la cuenta oficial de Twitter del Ejército Indio publicó imágenes donde afirman que encontraron huellas reales del animal.

“Por primera vez, un equipo de expedición de montañismo del Ejército de la India ha detectado huellas misteriosas de la bestia mítica Yeti”, dice la publicación. El registro es del 9 de abril cerca del Campo Base de Makalu, una zona montañosa entre Nepal y el Tíbet.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019