"Lo que hago fuera del horario laboral es privado": Empleada municipal dice que la echaron por participar de sitio erótico

Sonia Pellizzari (26) acusó que la echaron de su puesto de trabajo en la Municipalidad de La Plata, porque sus videos eróticos se difundieron entre varios funcionarios comunales.

“El 26 de abril me enviaron una carta de despido a la casa de mi madre, pero no tenía justificación. Yo me enteré de que en esos días habían visto mis videos. La decisión fue porque creen que perjudicaba la imagen [del Municipio] con mi presencia allí. Es un acto de discriminación porque lo que hago fuera del horario laboral es privado”, dijo este viernes Sonia a Clarín.

Sin embargo, el municipio tiene otra versión, y es que Pellizzari faltó a su puesto casi 50% de los días que le correspondía en el último año.

En 28 fines de semana entre abril de 2018 y marzo de 2019 se ausentó, faltó sin justificación o pidió licencias por enfermedad, dice el reporte del Municipio, citado por el diario argentino.

“Si hubiera faltado tanto como ellos dicen ahora, no me hubieran pagado el sueldo todos los meses. Nunca me advirtieron sobre esa supuesta irregularidad. Es todo excusa que presentan ahora por mi denuncia”, comentó la exagente de Control Urbano.

La mujer se define como modelo y transmite videos en vivo en “Cam4” de escenas de sexo explícito y erotismo. “Mi contrato en la Municipalidad no me alcanza para vivir. Tengo ingresos a través de esa otra actividad. Pero no es delito. Mis padres lo saben. No me avergüenzo por esto“, aclaró.