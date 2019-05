Despiden a empleada de cafetería escolar tras servir almuerzo a un alumno que no tenía dinero

El hecho ocurrió en la escuela secundaria Mascoma Valley Regional, en New Hampshire (EE.UU).

La trabajadora llamada Bonnie Kimball fue removida de su puesto el pasado 4 de abril luego de “fiar” un almuerzo a un alumno que no tenía dinero para pagarlo. El valor del plato es de 8 dolares y Kimball no podía dejar sin alimento al niño, diciéndole que no olvidara pagar al otro día, algo que el estudiante hizo.

Sin embargo, “Cafe Services”, empresa encargada del casino escolar, despidió a la trabajadora porque según ellos hizo una “violación estricta de nuestros procedimientos”.

A food service company denies firing a NH lunch lady for feeding a student who couldn't pay despite a memo that appears to say precisely that. School officials say Bonnie Kimball should have provided the "meal of the day" instead of a la carte items. https://t.co/hUluVkHsbo pic.twitter.com/83iHtWtmjO

