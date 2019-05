Evacúan la Torre Eiffel: un hombre escaló el monumento

La Torre Eiffel fue evacuada este lunes por la tarde después de que se viera a un hombre escalando el emblemático monumento parisino, indicó a la AFP la empresa que gestiona el sitio.

“Detectamos a una persona escalando. Este es el procedimiento habitual. Debemos impedir que continúe y en este caso se evacúa la Torre”, añadió una fuente de la empresa, que no pudo decir cuántos turistas fueron evacuados.

Miembros de la policía y de los bomberos fueron desplegados en el lugar, dijo una fuente policial.

“La Torre Eiffel está actualmente cerrada hasta nuevo aviso”, se podía leer en francés e inglés en la cuenta oficial en Twitter del monumento, en la que se recomienda a los turistas posponer la visita.

La policía está en contacto con el individuo, pero por el momento se desconoce las razones por las que escaló la fachada del monumento, señaló esta misma fuente.

No es la primera vez que que una persona intenta escalar este emblemático monumento de 324 metros de altura. En octubre de 2017 fue completamente evacuada debido a la presencia de un joven que amenazaba con suicidarse.

© Agence France-Presse

Someone appears to be scaling the Eiffel Tower right now (h/t @jimforkincnbc | picture via APTN) pic.twitter.com/HOObFv8dap

— Steve Kopack (@SteveKopack) May 20, 2019