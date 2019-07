Alcalde mexicano que fingió ser indigente para evaluar a trabajadores: "La experiencia fue amarga"

El alcalde de Cuauhtémoc, en Chihuahua, México, fingió ser indigente para evaluar la atención de sus funcionarios y vivir en primera persona los maltratos de los cuales había recibido denuncia.

En conversación con “El Rompecabezas”, conducido por Pedro Carcuro, el mexicano Carlos Tenas le relató que “la situación vino a raíz de diferentes quejas que habíamos estado recibiendo por parte de los ciudadanos del municipio, en el sentido que eran maltratados por las diferentes direcciones en la presidencia“.

“Yo preguntándoles a los directores del área sobre el trato que le dan a la gente, ellos obviamente van a decir que todo está bien y la gente se sigue quejando. Yo debía idear algo para poder descubrir qué es en realidad de lo que estaba pasando“, contó.

“Creáme que la sorpresa o la experiencia fue verdaderamente amarga”, afirmó.

Tenas contó Carcuro que fue discriminado en su propia oficina por su olor y “cuando me pide que me salga, me pongo de pie, me quito los lentes, la gorra y créame que se quedaron como si hubiera resucitado un muerto“.