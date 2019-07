Trump dice a congresistas demócratas que "vuelvan" al país del que vinieron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este domingo que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían “volver” a sus países, por lo que recibió inmediatamente calificaciones de “racista” y xenófobo.

El mandatario engrosa así su profuso historial de declaraciones controvertidas, que incluye una en enero de 2018, cuando calificó de “países de mierda” a naciones africanas, Haití y El Salvador, durante una discusión sobre inmigración.

En su tuit, Trump no nombró a ninguna congresista en particular, pero su mención a las “Representantes Demócratas ‘Progresistas"” fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes, que integran por primera vez la Cámara de Representantes.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de julio de 2019