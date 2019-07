Gobernador de Puerto Rico renuncia a la reeleción en medio de crisis política

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo el domingo que permanecerá en su cargo aunque no buscará la reelección en 2020, tras una semana de protestas y llamados a renuncia liderados por los cantantes Bad Bunny, René Pérez y Ricky Martin a raíz del “chatgate”.

“Los he escuchado y los escucho hoy”, dijo Rosselló los ciudadanos en un video difundido en Facebook, luego nueve días de protestas -algunas violentas- en el casco histórico de San Juan. “He cometido errores y me he disculpado”.

“A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año”, prosiguió el mandatario de este territorio estadounidense en el Caribe.

También dijo que dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista y que enfrentará “con toda la verdad, fuerza y de manera responsable” el proceso de destitución que inició la Asamblea Legislativa esta semana, cuando la cámara baja comenzó a estudiar esta posibilidad.

Rosselló, quien aboga por la “estadidad” de Puerto Rico (que se anexione a Estados Unidos como su estado 51), había anunciado en marzo que buscaría la reelección.

Agence France-Presse.