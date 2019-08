Ministra de Brasil: Niñas pobres "son violadas porque no tienen calzones"

La ministra brasileña de la Mujer, Damares Alves, aseguró que las niñas de una región Amazonía son violadas porque no utilizan ropa interior. Según ella, hay “especialistas nos dijeron que las niñas de allá son violadas porque no tienen calzones, la niñas no usan calzones porque son pobres”.

La también pastora evangélica dio estas declaraciones durante el programa “Abrace a Tapajos” mientras presentaba una serie de iniciativas para evitar el abuso sexual.

La ministra Alves sostuvo que “vamos a atacar el delito concientizando” y que incentivarán la instalación de fábricas y empresas que vendan “esas prensa” para masificar su uso, según consignó Infobae.

Agregó que en Tapajós es común que “las niñas sean entregadas a cambio de alimentos o por diésel para abastecer sus embarcaciones”, por lo que también impulsarán la creación de emprendimientos para aumentar las rentas de las familias.