El Tribunal Supremo autoriza a presidente Trump a utilizar dinero del Pentágono para el muro con México

Durante la jornada del viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump para que utilice dinero público del Pentágono para construir parte del muro en la frontera con México, que causó controversia a nivel mundial.

Cabe mencionar que este muro está destinado para reducir la inmigración irregular, según las mismas palabras del mandatario estadounidense.

En este contexto, Donald Trump puede disponer de 2.500 millones previamente asignados a un programa de narcóticos del Departamento de Defensa.

Mediante una publicación en Twitter, el mandatario de Estados Unidos calificó la decisión como una “victoria” y un “gran premio para la seguridad fronteriza y el estado de derecho”.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019