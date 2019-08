Un tiroteo en una fiesta en Nueva York deja al menos un muerto y varios heridos

“Nuestros corazones están con las víctimas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a esta comunidad segura y sacar las armas de nuestras calles”, agregó.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019