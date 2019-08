[VIDEO] Nuevo tiroteo deja varias víctimas en una feria gastronómica en EE.UU.

Un tiroteo en una importante feria gastronómica en el estado de California, oeste de Estados Unidos, dejó varias víctimas este domingo, indicó la policía local.

“Los corazones del Departamento de Policía de Gilroy y toda la comunidad están con las víctimas del tiroteo de hoy en la feria Garlic”, expresó la policía en su cuenta de Twitter.

El canal NBC News informó de al menos cinco víctimas en el suceso ocurrido en una de la mayores ferias gastronómicas de Estados Unidos, que se celebra en el sureste de la ciudad de San Jose.

Gilroy Garlic Festival Mass Shooting:

– Reports of 11 people injured after shooting at a food festival near San Jose, California

– Witness says multiple injured and at least 15-20 shots heard

– Multiple ambulances are respondingpic.twitter.com/ZuJyFTXOuS

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 29, 2019