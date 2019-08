Tiroteo en centro comercial en Texas deja varios muertos y heridos

Varios fallecidos y múltiples heridos fue el resultado de un tiroteo ocurrido durante la tarde de este sábado en un centro comercial de El Paso (Texas), ciudad fronteriza con México.

Roberto Gómez portavoz de la policía local, informó en una rueda de prensa que hay personas muertas y otras heridas, sin embargo se negó a entregar detalles sobre el número de las víctimas y la condición en la cual se encuentran.

Por otra parte, Gomez señaló que hay un individuo “bajo custodia” de las autoridades.

A raíz de lo anterior Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, lamentó el hecho a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El Mandatario indicó que “están trabajando con las autoridades locales y estatales, y las fuerzas de seguridad” y que habló con el Gobernador de la zona “para ofrecer total apoyo del Gobierno federal”.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de agosto de 2019