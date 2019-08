VIDEO | Sonido parecido a disparos genera pánico en pleno Times Square

Alrededor de las 21:30 horas del día martes, en pleno Times Square, el sonido de un tubo de escape de una motocicleta generó una estampida en las calles Eighth Avenue y West 42 Street, propagándose la alarma por las zonas cercanas.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, comento que “Times Square es seguro y protegido por @NYPDNews. Los ruidos anteriores eran motocicletas contraproducentes, no disparos”

Times Square is safe and secure per @NYPDNews. The noises earlier were motorcycles backfiring, not gunshots.

But what people felt was all too real.

Nobody should have to live in constant fear of gun violence. This country is better than this.

Let’s FIX this NOW. https://t.co/5xPkw6TGnZ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 7, 2019