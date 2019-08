Trump calificó a Puerto Rico como "uno de los lugares más corruptos de la Tierra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el miércoles a Puerto Rico como “uno de los lugares más corruptos de la Tierra”, mientras esa isla se prepara para recibir a su primera gran tormenta desde que fue devastada por un huracán en 2017.

Trump se enfrentó muchas veces con autoridades de este territorio estadounidense en el Caribe a raíz de María, desastre natural por el que el mandatario fue muy criticado por no brindar suficiente ayuda, aunque ha asegurado una y otra vez que respondió correctamente y que nunca le agradecieron como se debe.

Ahora que la tormenta tropical Dorian amenaza con golpear de manera directa los centros poblados en el este de Puerto Rico, Trump volvió a arremeter contra los políticos portorriqueños.

“Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo. Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos“, tuiteó.

Trump se quejó de que miles de millones de dólares de ayuda se hayan destinado a “políticos corruptos”. “¡No es bueno!”, escribió.

Y remató afirmando: “Y, por cierto, ¡soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico!”.

Puerto Rico se vio sacudido esta año por masivas protestas callejeras que forzaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en agosto.

Puerto Rico is one of the most corrupt places on earth. Their political system is broken and their politicians are either Incompetent or Corrupt. Congress approved Billions of Dollars last time, more than anyplace else has ever gotten, and it is sent to Crooked Pols. No good!….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019