Presidente de México revela intento de espionaje en sus oficinas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que hubo un intento de espionaje en Palacio Nacional, el edificio donde vive y donde tiene sus oficinas en la capital del país.

“Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando“, dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa.

“¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra”, dijo, aunque no mencionó quién podría estar detrás del intento de espionaje ni la fecha exacta en la que fue hallada la cámara.

El mandatario minimizó el incidente al mencionar que todos los asuntos que se discuten en el gobierno deben ser de dominio público.

“Yo no lo veo delicado, porque el que nada debe nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida que no se esté grabando, pero la verdad no nos debe importar, porque todo lo que decimos debe ser de dominio público”, dijo.

Durante 2017 hubo acusaciones de espionaje contra el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En ese momento, el gobierno fue señalado por intentos de espionaje a activistas y periodistas críticos, así como a un grupo de expertos internacionales que investigó la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en el sureño estado de Guerrero.

Según reportes de prensa, se utilizó un software llamado Pegasus, que fabrica la firma israelí NSO Group.

