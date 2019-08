Evo Morales acusó intencionalidad por incendios forestales en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló ayer viernes durante un acto público que existen antecedentes de que los incendios forestales que afectan a su país serían intencionados.

El mandatario afirmó que “algunos grupos están pagando a los jóvenes para que vayan a incendiar y echarnos la culpa. No se puede entender eso, por razones políticas, traer problemas, pero serán pocos”, según consigna Emol.

La Razón reportó que tres personas fueron detenidas en el municipio de Roboré, presuntamente por haber iniciado uno de los focos de fuego que afectan a esa localidad.

Ante las denuncias recibidas, Morales aseguró que en un principio no lo creía ya que “no había pruebas, nunca he creído. Hace tres días gracias al Supertanker hemos eliminado los incendios en Charagua, pero ayer otra vez. Yo he sobrevolado la zona con periodistas, no hay ningún chaqueo, asentamientos, son pajonales con incendio”.

Por lo anterior, el jefe de Estado de Bolivia pidió la ayuda de los propios ciudadanos para “patrullar” y evitar que terceros sigan iniciando incendios forestales, los cuales vienen afectando al centro del país hace más de 20 días.