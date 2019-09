El Parlamento británico entrará en receso en pleno bloqueo del Brexit

El primer ministro Boris Johnson suspenderá las labores del parlamento británico el lunes por la noche, tras el previsible rechazo a su nueva propuesta de elecciones anticipadas ante un bloqueo del Brexit que exaspera cada vez más a sus socios europeos.

“El parlamento será suspendido al final de la sesión de hoy” y hasta el 14 de octubre, anunció por un portavoz de Downing Street, incluso si los diputados de la oposición vuelven a rechazar una moción gubernamental para convocar elecciones legislativas a mediados de octubre, que requiere la aprobación de dos tercios de la cámara.

Johnson llegó al poder en julio en reemplazo de Theresa May prometiendo que sacaría al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre a toda costa.

Pero ante el temor de un caótico Brexit sin acuerdo, los legisladores presentaron y aprobaron de urgencia la semana pasada una ley que obliga al gobierno a pedir un nuevo aplazamiento si al 19 de octubre no llegó a un trato aceptable con Bruselas u obtuvo la luz verde del parlamento para una salida brutal.

Johnson expulsó del partido a 21 rebeldes conservadores que votaron contra su gobierno y perdió su mayoría parlamentaria.

Debilitado y obligado a romper su gran promesa, esperaba que unos comicios le diesen un nuevo mandato fuerte antes del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre del que esperaba volver con un nuevo acuerdo con los 27.

Pero estos afirman que la renegociación que Johnson ha publicitado con bombo y platillo en su país no es tal, sino simplemente unos contactos en los que Londres no ha presentado alternativas reales al Tratado de Retirada firmado por May en noviembre y rechazado tres veces por el parlamento.

La UE no ha recibido hasta el momento ninguna propuesta “realista” de Londres, afirmó el lunes el primer ministro irlandés Leo Varadkar en Dublín, durante una rueda de prensa conjunta con Johnson que realizaba su primera visita como jefe de gobierno al país vecino.

“Estamos abiertos a alternativas, pero deben ser realistas (…) No hemos recibido hasta la fecha ninguna propuesta de este tipo“, agregó.

Agence France-Presse