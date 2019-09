Evo Morales dice en la ONU que "no ha terminado la controversia por el mar"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este martes en la ONU que “no ha terminado la controversia por el mar“, pese al pronunciamiento de la Corte de la Haya el año pasado sobre la contienda limítrofe entre su país y Chile.

“Esta decisión judicial no ha terminado la controversia, al contrario, es explícita en reconocer que subsiste y en destacar que no cierra la oportunidad para que ambos Estados podamos encontrar una solución“, dijo Morales en relación a la postura de la Corte de la Haya que en octubre de 2018 dictaminó que Chile no tenía obligación de negociar un acceso al mar para Bolivia.

Cabe recordar que Bolivia perdió el acceso al mar en la Guerra del Pacífico contra Chile a finales del siglo XIX, por lo que el país depende de sus vecinos para exportar sus mercancías por vía marítima.

Morales pidió a la ONU que ayude a los países a seguir negociando.

“Sigamos negociando de buena fe para cerrar las heridas abiertas y en lo posible promover el espíritu de buena vecindad y abrir un nuevo tiempo en nuestra relación“, pidió el presidente de Bolivia.

Durante su discurso, Morales reiteró que “Bolivia ratifica el rechazo al bloqueo económico impuesto contra Cuba” por Estados Unidos.

Agence France-Presse