Abogado de la orangutana Sandra explica cómo llegó a ser considerada "persona no humana"

Sandra, la orangutana que fue declarada “persona no humana” en un hecho inédito en Argentina, viajó este jueves rumbo a Estados Unidos donde tendrá una nueva vida en el Centro de los Grandes Simios que se encuentra en Florida.

Sobre cómo llegó esta especie a ser considerada persona habló su abogado representante Andrés Gil Domínguez con “El Rompecabezas” de Agricultura.

En conversación con Pedro Carcuro, el profesional argentino dijo que en un inicio su labor constó de “acciones de habeas corpus en su momento y luego de amparo en representación de los derechos de Sandra. Logré junto a una ONG de protección de los animales que se llama FADA que Sandra sea reconocida por la justicia como una persona no humana y sujeto de derecho”.

“Fue por primera vez a nivel mundial en el ámbito judicial que surge una declaración de estas características y que a partir de esta declaración se le reconozcan derechos y garantías. La idea de optimizar en el ámbito de sus derechos su bienestar. Por eso hubo todo un recorrido en donde se evaluó su estado de salud, su condición física y psíquica para ver si se quedaba en Argentina -en el EcoParque- o buscarle un mejor destino. Como estaba muy bien de salud y estaba en condiciones de ser trasladada, se le buscó el mejor destino posible y este es el Centro de los Grandes Simios, que está en Florida, Estados Unidos”, agregó.

Para este fin, Sandra fue entrenada para que pudiera viajar en una caja especial en un vuelo directo hasta Dallas, Texas. Desde ahí, un camión condicionado la llevará a Kansas. Estará en un período de cuarentena y luego seguirá hasta el Centro que aloja 21 orangutanes. “Es un espacio propicio para que desarrolle el resto de su vida”, dijo el abogado.

Tengo entendido que el equipo técnico y médico del EcoParque entrenó a Sandra para que ella adquiriese habilidades para que pudiera vivir libremente y no enclaustrada como si fuera un zoológico. Este entrenamiento la orangutana lo tomó bien, aprendió a comer por sí sola, a moverse en otros terrenos…

Esto fue posible por las acciones judiciales que iniciamos nosotros. Cuando nosotros iniciamos estas acciones judiciales, el recinto de Sandra no era un recinto adecuado, Sandra tenía sobrepeso, tenía un estado de profunda depresión y a partir de que iniciamos los procesos judiciales, obligamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá no hay que perder la vista que perdimos un juicio, este traslado es porque se ganó un proceso, no es una política pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ok. Abogado, cuénteme una cosa. Que ustedes hayan tomado este caso, hubo algunas características particulares, peculiares en Sandra que los motivaron o fue el simple hecho de defender a un animal. ¿Cuál fue la razón? ¿Era un personaje en el EcoParque?

Porque su estado era deplorable, en su historia clínica faltaban de tres a cuatro años, estaba realmente en una situación grave. También por cuestión de antropoformismo era un caso emblemático que podría lograr identificación y lo que se lograse se podría trasladar después a otros animales para su protección.

¿Qué significa esto de primera “persona no humana”?

Hay dos términos, persona no humana y sujeto de derecho. La persona no humana es un concepto que es sostenido por la biología, la veterinaria y la etología que la persona, el ser, puede ser humana como no humana. Pero el hecho de ser persona deviene por distintas características, porque los humanos somos personas porque tenemos conciencia desarrolladas, desarrollar un plan de vida, en cambio, los animales no humanos son personas por el hecho de ser seres sintientes, del hecho de sentir dolor y disfrutar el placer. Y como sujeto de derecho, esto es una categoría jurídica que define derechos que deben ser tutelados, promovidos y protegidos. Lo que hizo la justicia fue una combinación de un concepto biológico y jurídico aplicado a todos los animales.