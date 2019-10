Michelle Bachelet publica foto de ella marchando en los "70 que insta la lucha de los jóvenes

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitó escuchar a los jóvenes que protestan en favor de la libertad y en defensa del medioambiente con una antigua foto.

A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta chilena escribió: “Alrededor del mundo, valientes jóvenes están defendiendo sus derechos, marchando para defender la libertad y el medioambiente. ¡Todos necesitamos escuchar!”.

Junto al mensaje, adjuntó una foto de ella marchando en los años ’70 en Australia pidiendo por la libertad de las mujeres prisioneras durante esa época en Chile.

Around the world, courageous young people are standing up for their rights, marching to defend freedom and the environment. We all need to listen!#StandUp4HumanRights #WhitlamOration

📸 Me demonstrating in 🇦🇺 in the '70s pic.twitter.com/R9v4KvXCv5

— Michelle Bachelet (@mbachelet) October 9, 2019