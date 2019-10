Olga Tokarczuk y Peter Handke reciben Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019

La escritora polaca Olga Tokarczuk recibió el jueves el premio Nobel de Literatura 2018 y el novelista austriaco Peter Handke fue galardonado con el Nobel de 2019, anunció la Academia sueca.

Tokarczuk fue recompensada por “su imaginación narrativa, que con una pasión enciclopédica, simboliza el traspaso de las fronteras como forma de vida”, dijo el secretario de la Academia sueca, Mats Malm. El Nobel de 2019 fue otorgado a Handke por una obra “llena de ingenuidad lingüística que ha explorado la periferia y la singularidad de la experiencia humana”.

Este año el Nobel de Literatura ha consagrado a dos ganadores, uno para 2018 y otro para 2019, después de que la Academia Sueca pospusiese la adjudicación el año pasado de este galardon por un escándalo de agresión sexual.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019