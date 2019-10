Cristina Kirchner solidariza con pueblo chileno y critica falta de equidad social

La senadora y exmandataria argentina Cristina Kirchner (2007-2015) se solidarizó este miércoles con el pueblo chileno y atribuyó las protestas desatadas hace seis días en el país vecino al “crecimiento no equitativo y las brechas de desigualdad”.

En un acto de campaña electoral en La Plata (60 km al sur), Kirchner se refirió a la situación que atraviesa Chile, país al que, dijo, presentan “como el modelo económico, social y político a seguir”.

“No quiero hablar de este drama que están viviendo los hermanos y hermanas chilenas. Mucha solidaridad con el pueblo chileno”, lanzó ante miles de seguidores.

Pidió a los argentinos “entender que esto que nos quieren vender como modelo ideal de sociedades donde se quiebran los lazos de solidaridad, termina como lo que está pasando hoy allí” en Chile, donde las protestas ya dejaron un saldo de 18 muertos y unos 1.900 detenidos.

“Tengamos todos y todas la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas, que se desarrollan en paz, si el crecimiento no es equitativo y no supera las grandes brechas de desigualdad”, advirtió.

Kirchner, candidata a vicepresidenta en la fórmula que encabeza Alberto Fernández, afirmó que el gobierno del liberal Mauricio Macri “ha destrozado” el país, que está en recesión desde 2018.

“No crean todo lo que dicen en la tele (televisión). Los que han destrozado esto (Argentina) no cayeron en un plato volador, más allá de que algunos hablan de invasiones alienígenas allende la cordillera”, lanzó la expresidenta en alusión a dichos de la primera dama de Chile, Cecilia Morel.

En un audio que circuló por las redes se escucha a Morel decir que “estamos sobrepasados, esto es como una invasión extranjera, alienígena”, expresiones por las que luego pidió disculpas.

Asimismo, Kirchner evocó las manifestaciones de las que participó cuando tenía 20 años y era estudiante universitaria en La Plata en 1973, en repudio al golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973.

“Me acordaba de esas imágenes y me parecía que nos habíamos retrotraído a aquel 1973 tan sangriento en la hermana república de Chile”, dijo la expresidenta argentina al referirse a videos con imágenes de represión policial en Santiago y otras ciudades que se hicieron virales.