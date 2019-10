Greta Thunberg: "Mis pensamientos están con las personas de Chile"

La activista medioambiental Greta Thunberg alabó la masiva convocatoria de la marcha convocada este viernes en el centro de Santiago.

A través de sus redes sociales, la joven de 16 años publicó un video de la perspectiva aérea de las cerca de 1,2 millones de personas que se reunieron en Plaza Baquedano y sus inmediaciones, expresando que es una “hermosa vista”.

“Mis pensamientos están con las personas de Chile. Horrorífico seguir el desarrollo de los últimos días”, agregó.

A beautiful sight. My thoughts are with the people of Chile. Horrific to follow the recent days' developments… https://t.co/T2S4RvGS8W

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 26, 2019