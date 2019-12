La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió a la situación de Chile durante su participación en la cumbre COP25 en Madrid, España. La intervención la hizo luego de ser increpada por manifestantes que le gritaron: “ONU, entiende, en Chile matan gente”.

Durante una mesa redonda junto a la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, y la activista sudanesa Alaa Shala, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la expresidenta chilena señaló que “no todo es cambio climático”.

“También hay un problema importante con los sistemas políticos y económicos que no dan respuesta a los ciudadanos, y cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo, pasa lo que está pasando, por ejemplo en Chile“, agregó Bachelet.

En ese contexto, hizo un llamado a realizar “reflexión profunda de qué pasa ahí y cuáles son los cambios que tenemos que dar”.