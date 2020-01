El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las amenazas del guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien anunció una “venganza implacable”, luego de que el comandante de la Fuerza Quds iraní, Qassem Soleimani, fuese asesinado durante un bombardeo estadounidense en Bagdad.

Trump afirmó al respecto en su cuenta de Twitter que “Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación”, en referencia a las conversaciones diplomáticas con su antecesor, Barack Obama.

En mensajes siguientes, el líder nortemaericano escribió: “El general Qassem Soleimani ha matado o herido gravemente a miles de estadounidenses durante un período prolongado de tiempo, y estaba conspirando para matar a muchos más… ¡pero fue atrapado!“.

“Fue directo e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluido el gran número reciente de los manifestantes asesinados en el propio Irán. Si bien Irán nunca podrá admitirlo adecuadamente, Soleimani fue odiado y temido dentro del país. No están tan tristes como los líderes dejarán que el mundo exterior crea. ¡Debería haberlo sacado hace muchos años!“, agregó.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha comenzado a contactar a gobiernos internacionales para asegurarles que pese al ataque, “Estados Unidos sigue comprometido con rebajar las tensiones” en Oriente Medio.

Cabe recordar que el Pentágono confirmó que fue Trump quien autorizó y supervisó personalmente el ataque condrones en el aeropuerto de Bagdad, en donde además del general Qasam Soleimani, también murió el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

