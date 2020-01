El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que, según él, se ven iraquíes “bailando en la calle” después de que Washington matara al poderoso general iraní Qasem Soleimani.

“Iraquíes bailando en las calles por la libertad; agradecidos de que el general Soleimani ya no está más”, escribió Pompeo, acompañando un video en el que se ven lo que parece ser gente corriendo por una calle con banderas de Irak.

Cabe mencionar que Estados Unidos anunció que por orden del presidente Donald Trump se había dado muerte al comandante de los Guardianes de la Revolución iraní en un bombardeo en el aeropuerto internacional de Bagdad el viernes.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020