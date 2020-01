La muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense en Bagdad, por orden del presidente Donald Trump, es una “escalada extremadamente peligrosa e imprudente“, según advirtió este viernes el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif.

“Soleimani se ha reunido con nuestros hermanos mártires pero nuestra venganza contra Estados Unidos será terrible“, reaccionó, también en Twitter, Mohsen Rezai, un exjefe de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

“Una reunión extraordinaria del consejo supremo de seguridad nacional tendrá lugar dentro de unas pocas horas para examinar el ataque mortal al vehículo del general Soleimani en Bagdad, que lo condujo al martirio”, anunció el portavoz de este organismo de seguridad en Irán, Keyvan Koshravi, citado por la agencia Isna.

El enviado de Teherán para los asuntos iraquíes, el poderoso general Qasem Soleimani, y otro líder proiraní en Irak murieron a primeras horas de este viernes en un bombardeo estadounidense en Bagdad, tres días después de un ataque de manifestantes proiraníes contra la embajada estadounidense en la capital iraquí.

Soleimani, de 62 años, era el jefe de la Fuerza al-Qods de los Guardianes de la Revolución, responsable de las operaciones exteriores de la república islámica.

Casa Blanca confirma muerte de Soleimani por orden de Donald Trump

Tras la muerte del general iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió compartir una bandera de su país en sus redes sociales, y en específico, en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el Pentágono confirmó la muerte de Soleimani y aseguró que fue el mismo mandatario quien dio la orden para asesinar al general.

Asimismo, el departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que “por orden del presidente, el ejército estadounidense ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero al matar a Qasem Soleimani”.

Por último, la Casa Blanca también confirmó esta información y desde la casa presidencial indicaron que “por orden del presidente, el ejército de los Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal de los Estados Unidos en el extranjero al matar a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní Quds, una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos”.

At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps-Quds Force, a US-designated Foreign Terrorist Organization.

