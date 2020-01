El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, un día después de que Teherán anunciara su decisión de ignorar los límites impuestos a su programa de enriquecimiento de uranio.

“Irán nunca tendrá el arma nuclear”, escribió en un tuit redactado en mayúsculas el presidente Trump, quien retiró en 2018 a Estados Unidos de un acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre la república islámica y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), además de Alemania.

Además, amenazó a Irán con “represalias importantes” y a Irak con grandes sanciones el domingo después de una votación parlamentaria en Bagdad a favor de expulsar a las tropas estadounidenses de ese país.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020