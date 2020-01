Exdiplomático chileno da luces para entender el conflicto entre EE.UU. e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que ningún estadounidense resultó afectado en el ataque de Irán a bases de su país en Irak, pese a que dicho de país dio a conocer de 80 presuntas muertes. Sin embargo, Trump afirmó que impondrá “poderosas sanciones adicionales” contra Teherán y, aunque no dio detalles, anunció que estas medidas estarán en vigor si el gobierno iraní “mantiene su comportamiento”.

Las distintas posiciones dejaron perplejo al mundo ante la duda de quién dice la verdad. Desde Chile el exdiplomático Pablo Cabrera, docente de la Universidad Católica, comentó a “El Rompecabezas” de Agricultura que la escasez de información al respecto es “muy raro porque aquí actúan los gobiernos y elementos contratados por los gobiernos, los que se llaman la guerra subsidiaba, los proxis. Entonces a veces la información está muy cruzada. La información es que hubo un ataque a instalaciones americanas con 15 misiles balísticos a dos establecimientos, donde 4 misiles fallaron y 11 supuestamente dieron en el blanco, pero según lo que he leído porque estuve investigando en entrevistas especializadas, se dice que en Estados Unidos el sistema de Early Warning funcionó bien y que no habían víctimas”.

“Estamos frente a un enfrentamiento bastante asimétrico. Irán trata de mostrar a la opinión pública internacional una potencia que puede desafiar a Estados Unidos incluso en su territorio, pero creo que para eso todavía dista mucho”, agregó.

“Creo que el poder norteamericano ha quedado claro les guste o no, estamos haciendo un relato de los hechos. No solo en el poder, sino que en la prioridad. Oriente Medio ha demostrado que sigue siendo prioritario para Estados Unidos”, dijo el académico.

¿Hasta dónde puede llegar este conflicto?

– Estamos en una pausa respecto a conjeturas y dudas de la estrategia de Estados Unidos e Irán, de que si esto va a escalar o descender en intensidad (…) es muy difícil que no sea un enfrentamiento muy focalizado.

¿Para Trump políticamente es negocio lo que ha hecho? Por las elecciones en Estados Unidos.

– Me gusta su pregunta porque no ha estado mucho en el tapete, tratan de eludir la connotación interna. La connotación interna siempre ha estado presente en esto, porque el ataque pudo ser 6 meses antes porque las hostilidades de las fuerzas de Hezbolá cataí que estaba atentando contra intereses norteamericanos en Irak estaba hace bastante tiempo, y los enfrentamientos entre Irak e Irán llevan tiempo. Hay repercusiones internas por dos razones: Uno, por el impeachment obviamente, que está golpeando el corazón de la impronta del candidato Trump. No sabemos cuál va a ser la consecuencia. Y por el otro lado, Irán el momento que ha usado para desarrollar este ataque en Irak obviamente habrá tomado en cuenta cuánto de esto puede herir a las capacidades de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Entrar en un conflicto mayor con Irán le puede gustar a un grupo pero no creo que el grueso de la opinión americana esté pensando (a favor de) que gente de su familia tenga que salir a otros lugares para perder la vida… y en el Medio Oriente. El tema de la política interna está en esto. En Irán también, porque primera vez el Gobierno de Irán se ha hecho cargo de la responsabilidad, antes no lo reconocían. Esta vez los misiles fueron reconocidos por Irán.