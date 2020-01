Durante la jornada de este viernes 10 de diciembre, la intervención feminista del grupo “Las Tesis“, titulado “Un violador en tu camino”, escaló a un nivel más alto y tuvo lugar en Estados Unidos.

La intervención fue realizada por un grupo de mujeres, quienes se reunieron en las afueras de tribunales, donde el cineasta Harvey Weinsten enfrentaba a la justicia por sus acusaciones de violación y abuso sexual.

Esta “performance” quedó registrada en un video, que rápidamente fue viralizado por redes sociales. En el registro se puede ver a un grupo de mujeres vestidas de negro y con accesorios rojos.

Cabe mencionar que posteriormente, este grupo se dirigió hasta el Hotel Trump, donde realizaron esta “performance” nuevamente.

Dozens of women just staged a protest using a Chilean anti-rape anthem outside of the courthouse where Harvey Weinstein is being tried: “The rapist is you.” pic.twitter.com/jiVZhRf6hV

— Emma Gray (@emmaladyrose) January 10, 2020