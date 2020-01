El ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos hizo un llamado a Sebastián Piñera a no olvidarse de sentir empatía con las personas que desde el 18 de octubre se están manifestando en las calles. Esto se dio en el contexto de la primera jornada del XV Hay Festival de Cartagena de Indias, festival que promueve la literatura a nivel local e internacional.

“Hay una virtud que ningún gobernante debe olvidar, crear empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de entender sus angustias, sus sueños, sus frustraciones y en esa forma poder comenzar a buscar puntos de coincidencia”, fueron las palabras del ex mandatario colombiano hacia Sebastián Piñera.

En una conferencia de prensa se le preguntó a Santos su opinión respecto a la situación en Chile, específicamente, sobre cuáles cree él que son los principales errores cometidos por el Presidente. “Piñera dijo al comienzo que eso era prácticamente una guerra y eso generó mucho desconcierto. Piñera sacó a las calles los tanques, entonces surgió el recuerdo de Pinochet, de que los tanques hace mucho tiempo no salen a las calles y eso generó también una tremenda reacción”, afirmó Santos.

También se refirió a quienes expresan que las manifestaciones en América Latina son una “conspiración del comunismo para apoderarse del mundo”, Santos negó esto y dijo considerar que este dicho es “una excusa que algunos utilizan” y aseguró además que la inequidad “es el combustible más importante de esas protestas”.

El ex mandatario sostuvo que se “ve una clase media que llegó a ser clase media después de salir de lo que llaman la trampa de la pobreza y las expectativas se multiplican y los Estados no tienen la capacidad para satisfacer esas necesidades”. A esto, agregó que “la gente que sale a la calle no son los pobres sino la clase media, que está demandando mucho más porque tuvo acceso al progreso y parte del problema es eso”.