“Sean ustedes mismas“, aconsejó este lunes la exprimera ministra británica Theresa May a las mujeres que asistieron al Foro Global de Mujeres de Dubái, donde aseguró que se negó a ceñirse a las tradiciones masculinas que imperaban en el Parlamento británico cuando accedió a este, en 1997.

“Hice que mi política fuera distinta a la de los hombres”, declaró ante el público, mayoritariamente femenino, refiriéndose a su llegada al Parlamento británico.

“Se le daba mucha importancia a los hombres que bebían juntos, que se juntaban y algunas mujeres sentían que ellas también tenían que participar de ello, pero yo no“, señaló, provocando las risas del público.

“Yo quería hacer las cosas como yo deseaba, hice mi camino y, ¡eh!, me convertí en primera ministra”, añadió, en tono jovial, quien también fue ministra de Interior, conocida por su talante serio, a quien algunos columnistas llegaron a apodar “Maybot”, una contracción de de la expresión “May la robot”.

Exministra de Mujeres e Igualdad -una cartera “necesaria”, según ella, segunda mujer al frente del Partido Conservador y fundadora del grupo de presión Women2Win, May dimitió de su puesto de primera ministra en 2019, cuando era muy criticada por no haber podido llevar a cabo el Brexit, del que no se habló durante su intervención en Dubái.

A finales de septiembre, durante su primera aparición pública destacada tras haber abandonado Downing Street, declaró que no tenía prisa por escribir sus memorias.

Reiteró que muchos, incluido el exministro de Relaciones Exteriores británico William Hague, le habían dicho que era “muy importante que la gente en el centro de los acontecimientos escriba sobre sí misma, para que los historiadores puedan ver cómo fue para las personas implicadas”, pero descartó ponerse a escribirlas.

En su intervención, animó a las mujeres a “perseverar” pese a los fracaso, recordando que “pueden perder elecciones”, y ensalzó los temas sobre los que espera “continuar trabajando” como diputada: la violencia machista, la esclavitud moderna y las cuestiones en torno a la salud mental.

Con actitud relajada, también explicó que una vez tuvo que cambiarse para una cena de gala en la cabina del avión en el que viajaba, en la que improvisó un probador de emergencia con una sábana y cinta adhesiva.

