La situación en Italia respecto al coronavirus es crítica, ya que a últimas horas del martes se contaban 10.149 casos, con una cifra de muertos que asciende a los 631, siendo el segundo país más afectado con el virus COVID-19 después de China.

Con esto el gobierno italiano emitió un decreto que obliga a unos 60 millones de italianos a permanecer en sus casas en todo el territorio hasta el próximo 3 de abril. Solo pueden salir para ir a trabajar, comprar alimentos e ir al médico.

Marcela, una enfermera chilena que vive en Milán, habló con el periodista Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

“Se siente terror, tanto miedo de contagiarse pero lamentablemente algunas personas no han entendido la gravedad de la situación y están afuera buscando comida en los supermercados, haciendo filas enormes”, dijo emocionada.

“La sensación es de miedo, preocupación. Yo como enfermera tengo una visión muy diferente de la realidad. La televisión muestra tanto terror”, aseguró.

¿Tú estás trabajando en un hospital en Milán?

– Sí, yo estoy trabajando. Hoy es mi día de reposo. Teóricamente tenía que estar en la casa tres días pero hoy día me llamaron para entrar en servicio porque mañana tengo que cubrir un turno.

¿Y cuál es la visión que tienes tú con lo que está pasando? Cerca de 500 muertos ya de acuerdo a los reportes y dicen que la cifra se encamina rápidamente a mil muertos.

– La situación va a durar tantos meses… Estamos esperando que llegue al máximo de la curva cuando hay una importante pandemia, tiene que bajar, pero estamos viendo que sigue aumentando. Los hospitales nos estamos implementando con personal, con materiales. En mi hospital de hace tres semanas nos estamos moviendo y desocupar para dar capacidad a los nuevos enfermos.

¿Y sigue aumentando? ¿Qué es lo que pasa en el hospital donde tú trabajas?

– De principio hemos desocupado un ala, un piso, con 25-27 camas disponibles. Estamos restringiendo los repartos de los sábados y solo recibiendo cirugías de urgencia para dar la disponibilidad de cama. Estamos cerrando los repartos, las salas operatorios, los ambulatorios, citas médicas que no son urgentes, para poder recibir más pacientes, todos los días llegan más pacientes. El problema es que no solamente se está enfermando la gente, nos estamos enfermando también nosotros, los enfermeros. Se tuvo que cerrar una sala de reparto porque de 15 enfermeros se enfermaron 13.

¿Tú te has hecho exámenes? Porque me imagino que estás dando negativo.

– Cuando empezó todo este fenómeno se hacían tampones a todos, exámenes a todos a todos los que acusaban síntomas. El problema e que ahora muchas personas tienen síntomas, por lo que se toman exámenes solo a quienes piensan que es positivo.

Marcela, tú que trabajas en un equipo médico en un hospital, ¿Se ha podido detectar cómo llegó el coronavirus a Italia, por qué tan agresivo en la Lombardía? El paciente cero que es fundamental no ha podido ser identificado.

– El primer paciente se identificó en el Hospital de Codogno, en Milán. Es una persona cero que provenía de China, que se le perdió el rastro. Salió una información -que no se sabe con certeza- que sería alemán. Pero con certeza no se sabe.

Italia en este momento está absolutamente paralizada. ¿Existe prohibición de salir a la calle? Porque dijiste que mucha gente va al supermercados, pero entiendo que hay multas y hasta pena de cárcel a aquellos que no cumplan con los conceptos implementados por el gobierno en esta cuarentena hasta el 3 de abril.

– Desde ayer, absolutamente, pero días anteriores habían dicho “usar el bien senso“, que se usara la consciencia, pero la gente no entiende hasta ayer que salió el Presidente en televisión y pidió a la gente que se quedara en su casa y que se declaraba zona roja toda Italia y ahí recién la gente entendió lo que estaba sucediendo. La gente que sale de la casa tiene que tener una especie de papel en que diga que va a trabajar; se tiene que mover solamente con cierto motivo. Motivo justificado: trabajo, salud o aquí mismo comprar pero dentro de la comuna, no podemos hacer vida social.

¿Si quisieras venir a Chile debes pedir un certificado especial?, ¿Qué harías tú?

– Mi mamá tenía que partir a fin de mes y le suspendieron el vuelo, no puede viajar. Y yo de ir a Chile, no sé cómo hacerlo. Para salir del país se necesita un permiso con una autodeclaración que yo me voy por motivos graves, que tengo un familiar grave… y me dejan salir pero no hay vuelos. No hay cómo salir de Italia.

Y otros países no dejan entrar aviones provenientes de Italia. Han suspendido vuelos.

– Sí, han suspendido vuelos. Y yo podría agarrar mi auto e irme a España, pero no puedo, porque están cerrando las fronteras.