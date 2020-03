Hijo de Bolsonaro desmiente que presidente de Brasil tenga coronavirus

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, desmintió que el mandatario tuviera coronavirus.

Fue a través de sus redes sociales que el diputado señaló que el examen de Covid-19 realizado por su padre aún no estaba concluido, por lo que aún no se podía confirmar tal información.

Eduardo indicó que hay muchos rumores y poca información, puntualizando en que “el test para coronavirus realizado al equipo que fue con Jair Bolsonaro a EEUU aún no fue concluido”.

“Siempre habrá quienes afirman mentiras en los medios y, si la historia se confirma, después dicen ‘te lo dije’. Si no, solo serán un fake news más“, complementó.

Cabe consignar que fueron los medios tales como The Guardian, El Mundo y Daily Mail, entre otros, quienes habían confirmado dicha información, la cual fue desmentida por el diputado.

(ENG)Too much lies and little information. Coronavirus exam done with the team that were with JB in USA have not yet been completed

There are always those people who tell lies in the media and if the story is confirmed they say "I told you!", if not will be just 1 more fake news

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 13, 2020