EEUU ofrece una recompensa de USD 15 millones por el arresto de Nicolás Maduro

Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 15 millones por el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

La decisión de Estados Unidos se basa en los cargos que presentará contra el mandatario de Venezuela por “narcoterrorismo”, según informó el senador Marco Rubio, quien tiene una gran influencia en la política del Gobierno estadounidense hacia Latinoamérica.

Today @NicolasMaduro will be indicted by the @TheJusticeDept & charged with narco-terrorism

— Marco Rubio (@marcorubio) March 26, 2020