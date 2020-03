Primer ministro británico, Boris Johnson, tiene coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue sometido a la prueba del coronavirus tras mostrar “síntomas leves” y dio positivo, anunció Downing Street el viernes.

“Ahora estoy en cuarentena, pero seguiré liderando la respuesta del gobierno mediante videoconferencias mientras combatimos este virus, juntos lo venceremos”, afirmó poco después el propio Johnson en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter.

