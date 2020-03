Juan Guaidó por acusación de narcotráfico de EE.UU. contra Maduro: “Confío en que los cargos presentados están bien fundamentados”

El presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a las resoluciones emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y su equipo, por “narcotráfico, lavado de dinero y apoyo al terrorismo”.

A través de un comunicado, Guaidó señaló que “el día de hoy, el Departamento de Justicia de los EEUU ha imputado judicialmente al dictador Nicolás Maduro y a 13 de sus cómplices por narcotráfico, lavado de dinero y apoyo al terrorismo”.

A esto añadió que “en los EEUU existe separación e independencia de poderes, y su sistema de justicia es reconocido por todo el mundo por su efectividad, seriedad, respetabilidad y transparencia. Por eso, confío en que los cargos presentados contra los miembros del régimen están bien fundamentados y ayudarán a liberar al país del sistema criminal que ha secuestrado a nuestro pueblo por tantos años“, declaró.

Asimismo, aclaró que “estas imputaciones confirman lo que por mucho tiempo los venezolanos sabemos, hemos denunciado y enfrentado”.

“Nuestro problema no es solo un problema político: nos enfrentamos a un Cartel, al Cartel de Maduro”, declaró Guaidó en el texto.

“Por décadas, nuestras instituciones y nuestro territorio han sido secuestrados y controlados por personajes similares a Pablo Escobar, Osama Bin Laden o el Chapo Guzmán. Si los pueblos de Colombia y México sufrieron tanto por estos personajes que no tuvieron la décima parte del poder político ni económico que ha tenido Maduro y sus cómplices, imagínense el daño al que hemos estado expuestos y lo que hemos enfrentado”, comentó el presidente (e) de Venezuela.

A esto agregó que “estos delincuentes son los culpables de que hoy Venezuela sufra una de las peores crisis humanitarias en la historia de la región, convirtiéndonos en el país que está peor preparado para enfrentar el coronavirus. Quienes debían trabajar por el pueblo, tienen años dedicados a la corrupción, al narcotráfico y al terrorismo”.

“Ya nadie puede tener dudas: no hay posibilidad de conseguir el auxilio financiero internacional que necesita el país ante la destrucción y la pandemia mientras el Cartel de Maduro esté en Miraflores”, dijo.

Finalmente, Guaidó declaró que “reafirmo mi disposición para conseguir toda la ayuda posible para nuestro pueblo frente a la amenaza del coronavirus, con la condición fundamental que he planteado: los recursos o insumos necesarios no pueden caer en manos de una banda de corruptos y narcotraficantes probados, si no en organismos internacionales, humanitarios y de salud que los lleven directo a los más necesitados”.

“Ante esta coyuntura que hoy vivimos, donde una pandemia puede poner en riesgo aún más nuestras vidas, reafirmo que seguiremos aumentando la presión hasta desmantelar al Estado Usurpador Criminal y haré todo lo que haga falta para ser libres y protegerlos a ustedes, pueblo venezolano”, cerró.