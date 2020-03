Michelle Bachelet pide “flexibilizar” sanciones contra países afectados por coronavirus como Irán o Venezuela

View this post on Instagram

"Tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas, las sanciones sectoriales en Irán, Venezuela y otros países deberían atenuarse o suspenderse" – Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.