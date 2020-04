Primer Ministro de Reino Unido fue hospitalizado por síntomas del Covid-19

Durante la tarde de este domingo, el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue hospitalizado para hacerse algunasq pruebas luego de dar positivo por Covid-19 hace 10 días.

El político mantiene persistentes malestares relacionados a la enfermedad, tales como fiebre y tos, por lo que las autoridades sanitarias sostuvieron que el procedimiento es “un asunto de precaución”.

La prensa británica hizo eco del hecho y sostuvo que Johnson “luce cada vez peor”

BREAKING: British Prime Minister @BorisJohnson admitted to hospital tonight for tests due to persistent #coronavirus symptoms 10 days after testing positive. Worrying development – he’s looked worse each time we’ve seen him, poor guy. Wish him well. pic.twitter.com/NiDPAHb5JU

Johnson was taken to hospital earlier this evening, he has been admitted, so expected to stay in overnight and is having what are described as ‘routine tests’ – Foreign Sec Dominic Raab expected to chair Corona virus 9.15 morning meeting tmrw

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) April 5, 2020