Reino Unido dona 230 millones de euros a países en desarrollo para combatir pandemia

El gobierno británico anunció este domingo que donará 200 millones de libras (227,6 millones de euros) adicionales a los países en desarrollo para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, con el fin de “evitar que una segunda ola mortal alcance al Reino Unido”.

La ayuda se repartirá entre varias organizaciones británicas o internacionales, precisó el Ministerio de Desarrollo Internacional en un comunicado: 130 millones de libras (148 millones de euros) se destinarán a la ONU -de los que 65 serán para la Organización Mundial de la Salud (OMS)-; 50 millones serán para la Cruz Roja Internacional y 20 millones para otras oenegés internacionales y británicas.

“El coronavirus no conoce fronteras. No podremos proteger eficazmente a los británicos si no ayudamos a los países en desarrollo a reforzar sus sistemas sanitarios”, declaró la ministra de Desarrollo Internacional, Anne-Marie Trevelyan.

El país, que impuso medidas de confinamiento más tarde que sus vecinos, es uno de los más afectados de Europa por la pandemia. Cerca de 10.000 personas han muerto en el hospital a causa de la COVID-19, 917 de las cuales en las últimas 24 horas, según el balance dado el sábado por las autoridades.

“Esta nueva ayuda contribuirá a impedir que el virus infecte a miles de personas en los países más pobres”, agregó Trevelyan, que espera “poner fin antes a esta pandemia y evitar que nuevas olas de infección lleguen al Reino Unido”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró esta “generosa contribución” y aplaudió el posicionamiento “fuerte” por parte del Reino Unido, reflejo de que “una amenaza global exige una respuesta mundial”.

“Todos estamos en el mismo barco, lo que significa que proteger la salud mundial contribuirá a proteger la salud de los británicos”, declaró.

En cambio, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con reducir la financiación de Estados Unidos a la OMS, a la que acusa de haber sido parcial favoreciendo a China durante las primeras fases de la pandemia. La próxima semana realizará un anuncio sobre la financiación estadounidense, una de las más importantes que recibe el organismo.

AFP.