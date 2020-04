Mike Pompeo pide cooperación a China pese a que siguen las tensiones por el coronavirus

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió el miércoles cooperación frente al coronavirus en una conversación con un alto funcionario chino, en un intento por frenar las renovadas tensiones.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump ha arremetido varias veces contra China por no compartir información de manera más rápida, además de anunciar que congelaba los fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no exigir más a Pekín.

Asimismo, jefe del Pentágono, Mark Esper, también acusó este miércoles a Pekín de ocultar información sobre el nuevo coronavirus.

Aunque Pompeo volvió a pedir “transparencia total” en su llamada del miércoles con el alto ejecutivo chino Yang Jiechi, el tono del Departamento de Estado fue inusualmente positivo.

“Ambas partes confirmaron su compromiso para vencer la COVID-19 y restaurar la salud y prosperidad global”, dijo el Departamento de Estado.

Cabe mencionar que China es una fuente vital de mascarillas y otros materiales ampliamente necesitados por Estados Unidos, que tiene el mayor número de infecciones y muertes por el virus.

Agence France-Presse