OMS en alerta por “Carnet COVID”: No existen pruebas de que contagiados logren inmunidad

No existen pruebas de que las personas que dan positivo en los test de diagnóstico estén inmunizadas frente al nuevo coronavirus, advirtió el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando que los llamados “pasaportes de inmunidad” pueden favorecer la propagación de la pandemia.

“No hay ninguna prueba en este momento de que las personas que se curaron de la COVID-19 y que tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a una segunda infección”, dijo la OMS en un comunicado.

There is currently no evidence that people who have recovered from #COVID19 and have antibodies are protected from a second infection.https://t.co/8mWyjBILIS#coronavirus pic.twitter.com/aoWfTKBReJ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 25, 2020