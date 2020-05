Chileno en Bélgica explicó por qué el país tiene la mayor tasa de mortalidad por Covid-19 en el mundo

El 29 de abril de este año, Bélgica se constituyó como el país con la mayor tasa de mortalidad por Covid-19 del mundo.

Así lo anunció el medio BBC, que detalló que Bélgica tiene menos de la mitad de muertes que los países más afectados por la pandemia de coronavirus, no obstante, su tasa de mortalidad por esta enfermedad es la mayor del mundo.

En este sentido, hasta el martes 27 de abril el país reportó más de 7.200 muertes por la enfermedad, y aunque la cifra está muy alejada de los 55 mil fallecidos que reportó Estados Unidos en aquella oportunidad, Bélgica tiene el peor recuento de muertes por cada 100.000 habitantes.

De hecho, según la Universidad Johns Hopkins, en Bélgica mueren 62 enfermos de Covid-19 por cada 100.000 personas.

Precisamente sobre este tema habló un chileno que reside en Bélgica hace aproximadamente cinco años. Se trata de Pablo Eltesch, un ingeniero que se desempeña en Lieja, quien relató cómo ha sido su experiencia en ese país, en una entrevista con Francisco Sagredo, Pedro Carcuro y Gabriela Valenzuela en el programa “El Rompecabezas, cobertura especial Covid-19” de radio Agricultura.

Sobre esto, el chileno precisó que “en realidad hay que diferenciar, porque el caso de Bélgica es bien particular, la capacidad de conteos de muertes y la norma de conteo de muertes es realmente estricta, ellos no solamente cuentan los casos que están confirmados con un test de que fueron a causa de Covid-19, sino también a aquellos sospechosos”.

“Entonces realmente es una gran diferencia con respecto a España, Italia o Francia”, puntualizó Pablo.

De hecho, indicó que “la mitad de los muertos en Bélgica provienen de residencia de ancianos, y de esas residencias de ancianos solamente el 20% de los muertos tienen un test que ha comprobado fehacientemente que era por Covid-19 y el 80% restante son casos sospechosos de Covid-19“, afirmó.

“Hay un estudio del medio The Economist, que lo replicó The New York Times, que compara el exceso de muertes con respecto a un año normal, con las muertes reportadas por Covid-19 y en el caso de Bélgica prácticamente no hay diferencia. Lo mismo ocurre en Suecia, es decir las muertes reportadas son prácticamente iguales que el exceso de muertes que se produjo”, explicó.

“Pero en el caso de España, el país reportó más de 8 mil muertes de diferencia, 8 mil muertes que fueron subestimadas en ese país”, siguió comentando el chileno.

Finalmente explicó que, con respecto a las medidas preventivas que ha tomado la primera ministra belga Sophie Wilmès, señaló que la cuarentena “en casi todos los países de Europa se inició un poco tarde, pero a partir de la segunda quincena de marzo hubo un cierre de todos los restaurantes, todas las tiendas, en todos los colegios y universidades también y esto recién se va a reanudar la próxima semana”.

Según precisó, “hubo una cuarentena más o menos estricta, toda la industria siguió funcionando con ciertos resguardos, y teníamos permitido eso sí salir a hacer deportes e ir al parque, porque la primera ministro consideraba que era fundamental resguardar la salud mental de la gente, durante este periodo, o sea fue un régimen intermedio”, detalló el chileno.